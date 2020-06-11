Hekimoğlu'nun ekranlara dönüş tarihi belli oldu!

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu'nun, bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilmişti. Dizinin ne zaman ekranlara döneceği ise merak ediliyordu.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hekimoğlu dizisi temmuz ortası sete çıkacak. Aynı süreçlerde Yeni Hayat dizisi de sete başlayacak. (Kaynak: tv100.com)