'Hepsi' 11 yıl sonra barıştı!

2000'li yılların başında büyük bir çıkış yapan ve 4 genç kızdan oluşan 'Hepsi' grubu ani bir kararla dağılmıştı. Gülçin Ergül'ün ayrılığı ile 3 kişi kalan grup üyeleri başlarda yola devam etmeye çalışsalar da bu adım başarılı olmamışlardı. Gülçin Ergül ise yoluna solo olarak devam etmişti.Küslük bitti. Grup üyeleri 11 yıl sonra barıştı. Gülçin, Cemre, Eren ve Yasemin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı. Bu gelişme dün Twitter'da TT oldu.