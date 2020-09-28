'Hercai' final mi yapıyor? İddialara yanıt geldi!

Atv'de yayınlanan ve başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün yer aldığı 'Hercai' dizisinin final yapacağına yönelik iddialar bugün sosyal medyada yer aldı. 'Kırmızı Oda' isimli yapımın başarısı nedeniyle 'Hercai'nin eskisi gibi reyting alamadığı ve bu sebeple de dizinin sonlandırılacağı belirtildi.İddianın yayılması üzerine 'Hercai'nin yapımcısı Banu Akdeniz şu açıklamayı yaptı:“Daha anlatacak çok hikayemiz var. Kötülerin yaptıkları kötülüklerin bedellerini nasıl ödediklerini izleyeceğiz. Kanalımız yanımızda. Yapılan algı operasyonuna kanmayın Hercai devam 👊”