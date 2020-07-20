Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü evleniyor mu? Ses getiren paylaşım!

Hercai dizisinde Ebru Şahin ile başrol paylaşan Akın Akınözü, Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile kafaları karıştırdı. 29 yaşındaki Akın Akınözü, 5 yıldır birlikte olduğu Sandra Pestemalciyan ile İzmir tatilinde hayranlarının objektifine takıldı.Gün içerisinde plajda denizin ve güneşin tadını çıkartan çift, akşam Akın Akınözü'nün paylaşımı ile magazin gündeminde yerini aldı. Kumsaldan romantik bir fotoğraf paylaşan Akın Akınözü, fotoğrafın altına, 'Mutluluğun peşinde' yazınca olanlar oldu.Akın Akınözü'nün bu paylaşımı, sevgilisine evlilik teklifi ettiği yönünde yorumlandı...(Kaynak: aksam.com.tr)