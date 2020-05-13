Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den takdirlik hareket!

Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren oyuncu Ebru Şahin, doğum günü için kendisine hediye gönderilmesini istemedi. Oyuncu hediye almak isteyenlerin bir yardım kuruluşuna bağışta bulunmasını rica etti.

13.05.2020 15:56 Magazin

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den takdirlik hareket! Ebru Şahin Instagram'dan şu paylaşımı yaptı:

"18 Mayıs doğum günümde sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin evimizde oludğu bu süreçte sizlerden iyilik istiyorum. @iyilikpaylas sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Bu zor süreçte tedavi ve imkan açısından zorluk çeken kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Hepinize teşekkürler ve sevgiler"

Hercai dizisinden hayranlarını üzecek karar!

Hercai dizisinden hayranlarını üzecek karar!



Ebru Şahin'den beğeni toplayan paylaşım!

Ebru Şahin'den beğeni toplayan paylaşım!
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