Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sesiyle büyüledi!

Ebru Şahin, başrolünde yer aldığı Hercai dizisinin son bölümünde kendi sesiyle ‘Telli Turnam’ türküsünü seslendirdi. Hem Türkiye’de hem yurtdışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncunun türkü söylediği sahne yayınlandıktan sonra oyuncunun tüm fanları sosyal medyada türküyü paylaştı. Üç dakikalık türkü performansıyla büyük beğeni toplayan Ebru Şahin için sosyal medyada “Sen hep söyle biz dinleyelim”, “Keşke albüm çıkarsa”, “Huzur veren mükemmel ses” tarzında binlerce yorum yapıldı.