Hercai'nin yıldızından bomba aşk itirafı!

Hercai dizisinde Yaren karakterine hayat veren İlayda Erkök, Magazin Hattı'na konuştu. Koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerde dizinin çekiminin yapıldığı Mardin'de olduğunu söyleyen oyuncu, Seyahat Yasağı'nın gelmesinin ardından aldığı özen izinle İstanbul'a dönebildiğini anlattı.Bu süreçte en çok İspanya'da olan abisi Koray Erkök için endişelendiğini belirten güzel oyuncu, abisinin de kendisi gibi oyuncu olduğunu söyledi.Öte yandan kalbinin dolu olduğunu söyleyen İlay Erkök'ün yurt dışında yaşayan yabancı bir gençle flört ettiği öğrenildi.