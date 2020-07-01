Herkes merak ediyordu... Gülçin Ergül ilk kez açıkladı!

Şarkıcı, “Hepsi grubu üyeleri olarak barıştınız. Yeni bir şarkı yapar mısınız” sorusuna “Grup olarak arkadaşlığımız devam ediyor. Ama belirttiğimiz gibi herhangi bir çalışma yapmayacağız müzik anlamında. Zaten herkes kendi hayatında, kendi başarısına ulaşmış durumda. Herkes birbirini destekliyor” cevabını verdi.Ergül ayrıca son dönemde müzik sektöründe tekdüze işlerin çıktığını ve insanların 90’lar şarkılarını dinlemekten bıktığını söyledi. Evlilikle ilgili şarkıcı, “Şu an evlenmek gibi bir kararım yok, zaten bir adayım da yok. O yüzden aday yokken de böyle bir şey konuşmama gerek de yok” açıklamasını yaptı.