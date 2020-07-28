Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi!

Adı Kerem Alışık’la aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek, Çeşme’de merhum oyuncu Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan’la görüntülenmişti. İkili denize el ele girmiş, çıkarken de yine el ele çıkmışlardı. Basına yansıyan görüntülerin ardından Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan'ın yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulmaya başlanmıştı.Çıkan haberlerin ardından taraflar aşk haberlerine sessiz kalırken Aydoğan, Altınbilek ve bir kadın arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı "İyi ki geldiniz" notuyla Instagram'dan paylaştı.