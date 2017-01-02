Horlamanın zararları!

Doktorlar horlamanın bir hastalık olduğunu belirterek bu durumun cinselliği de olumsuz etkilediğini vurguluyor.

Gecce Erkek - 02 Ocak 2017 18:01

Horlama ile birlikte ortaya çıkan uyku apnesi hastalığının cinselliğe olumsuz etki yaptığını belirtiliyor. Horlamanın gerçek anlamda bir hastalık olduğunu söyleyen doktorlar, horlamanın hem sosyal olarak hem de kişinin kendi sağlığına zarar vermesinden dolayı bir hastalık olarak ele alınması gerektiğini savunuyor.

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