Hülya Avşar: "Acun'u yatağa attım!"

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Ayvalık'ta olan Hülya Avşar'ı ziyarete gitti. İkili bu ziyaretten kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımın altına "büyük buluşma" notunu düştü.Yerel gazeteciler Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar'la röportaj yaptı. Röportaj esnasında Ilıcalı'ya "Ayvalık'tan ev almayı düşünür müsünüz?" diye soran gazetecilere cevabı Hülya Avşar verdi: "Benim evim onun evi sayılır. O yüzden onun burada zaten bir evi var."Acun Ilıcalı ise Hülya Avşar'a daha önce yatıya da geldiğini ve çok rahat ettiğini söyledi. Bunun üzerine Avşar kızı espriyi patlattı: "Acun'u yatağa attım."