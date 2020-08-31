Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Ayvalık'ta olan Hülya Avşar'ı ziyarete gitti. İkili bu ziyaretten kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımın altına "büyük buluşma" notunu düştü.
İşte o paylaşım:
"Acun'u yatağa attım!"
Yerel gazeteciler Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar'la röportaj yaptı. Röportaj esnasında Ilıcalı'ya "Ayvalık'tan ev almayı düşünür müsünüz?" diye soran gazetecilere cevabı Hülya Avşar verdi: "Benim evim onun evi sayılır. O yüzden onun burada zaten bir evi var."
Acun Ilıcalı ise Hülya Avşar'a daha önce yatıya da geldiğini ve çok rahat ettiğini söyledi. Bunun üzerine Avşar kızı espriyi patlattı: "Acun'u yatağa attım."
Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'yı böyle yolcu etti:
Hülya Avşar: "Acun'u yatağa attım!"
Hülya Avşar ile Acun Ilıcalı, Ayvalık'ta bir araya geldi. Buluşmada kahkahalar hava uçururken Hülya Avşar'ın "Acun'u yatağa attım" sözleri dikkat çekti.
31.08.2020 11:05 Magazin