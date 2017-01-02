Hülya Avşar o projesine ara verdi!

Başarılı sanatçı Hülya Avşar, kendi hayatını anlatan 'Selfie' filminin çekimlerini erteledi. Avşar, "Böyle bir ortamda insanın film çekesi gelmiyor" diye konuştu.

Sinema - 02 Ocak 2017 16:50
Hülya Avşar o projesine ara verdi!
Hülya Avşar, ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle kendi hayat hikayesini anlatacağı filminin çekimlerine ara verdi.

Hülya Avşar yılbaşı akşamı sahne aldığı mekanda muhabirlerin sorularını yanıtladı. Avşar sinema filminin sorulması üzerine "Böylesi bir ortamda gerçekten insanın aklına film çekmek ya da herhangi bir şey yapmak gelmiyor, ben de bu yüzden filmimin çekimlerine bir süreliğine ara verdim" açıklamasında bulundu.

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