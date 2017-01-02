Hülya Avşar o projesine ara verdi!

Sinema - 02 Ocak 2017 16:50

Hülya Avşar'ın çalışma şartları!

Hülya Avşar'dan iki eski aşkına sansür!

Hülya Avşar, ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle kendi hayat hikayesini anlatacağı filminin çekimlerine ara verdi.Hülya Avşar yılbaşı akşamı sahne aldığı mekanda muhabirlerin sorularını yanıtladı. Avşar sinema filminin sorulması üzerine "Böylesi bir ortamda gerçekten insanın aklına film çekmek ya da herhangi bir şey yapmak gelmiyor, ben de bu yüzden filmimin çekimlerine bir süreliğine ara verdim" açıklamasında bulundu.