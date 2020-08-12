Hümeyra'nın en zor günü... Ayakta durmakta zorlandı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat, dün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Sadık Bigat, ikindi namazına müteakip kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu'daki aile kabristanına defnedilecek.Oğlunu son yolculuğuna uğurlamak için Zincirlikuyu Camii'ne gelen 72 yaşındaki sanatçı, ayakta durmakta zorlandı.Edinilen bilgiye göre; oğlu Sadık Bigat'la en son 10 Ağustos Pazartesi günü telefonda konuşan Hümeyra, dün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca, meraklanarak oğlunun Nişantaşı'ndaki evine gitti. Bir yakınına daire kapısını açtıran sanatçı, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.(Kaynak: milliyet.com.tr)