İbrahim Büyükak aşka geldi!

Magazin - 22 Aralık 2016 06:00

İbrahim Büyükak'tan şaşırtan hareket

Çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile geçtiğimiz ocak ayında nişanlanan İbrahim Büyükak, fotoğrafları çekilirken nişanlısına sarılarak "Ayrımız gayrımız yok. Evlilik kararını da almışız zaten!" diye espri yaptı.