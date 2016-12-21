İbrahim Büyükak'tan şaşırtan hareket
İbrahim Büyükak aşka geldi!
İbrahim Büyükak, önceki gün nişanlısı Nurdan Beşen’le Nişantaşı City’s’de objektife takıldı.Magazin - 22 Aralık 2016 06:00
Çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile geçtiğimiz ocak ayında nişanlanan İbrahim Büyükak, fotoğrafları çekilirken nişanlısına sarılarak "Ayrımız gayrımız yok. Evlilik kararını da almışız zaten!" diye espri yaptı.
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