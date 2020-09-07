İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın Çeşme tatili!

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza geçen salı Bebek’teydi. İbrahim Kutluay, “Nikah davetiyenizi ne zaman alacağız?” sorusuna “Şu an için evlilik düşünmüyoruz” yanıtını vermişti.Sevgililer hafta sonunu Çeşme’de geçirdi. Önceki gün görüntülendiler. İlk kez bu kadar rahatlardı. Birlikte güneşlenip denize girdiler. Liseli aşıklar gibi romantik anlar yaşadılar.