İbrahim Kutluay'dan boşanma açıklaması!

Eski sporcu ve şimdilerde yöneticilik yapan İbrahim Kutluay'dan boşanma açıklaması geldi.

Magazin - 31 Aralık 2016 10:06
İbrahim Kutluay'dan boşanma açıklaması!
Darüşşafaka Doğuş takımının yöneticisi olan İbrahim Kutluay, Barcelona ile oynayacak maçı izlemek üzere İspanya’ya gitti.

İbrahim Kutluay, havaalanında eşi Demet Şener ile olan boşanma süreciyle ilgili sorulara

"Yargıya taşınmış bir olay var. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu konu hakkında artık susma hakkımı kullanıyorum." yanıtını verdi.

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