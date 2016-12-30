İççamaşırı alışverişi utandırdı

Güzel şarkıcı Ziynet Sali, geçtiğimiz gün Akmerkez’de kendisine hediye alırken görüntülendi.

Magazin - 31 Aralık 2016 00:45
İççamaşırı alışverişi utandırdı
Yılbaşında Kıbras'ta sahne alacak olan Ziynet Sali, yeni yıl öncesi, alışverişteydi. Bir iç giyim mağazasında alışveriş yapan sanatçı, görüntülendiğini görünce utangaç tavırlar sergiledi.


Sıla ile Ziynet Sali küstü

Sıla ile Ziynet Sali küstü



Daha sonra mağazadan çıkan Sali, muhabirlere "Çok fenasınız. Kendimize hediye de mi alamayacağız" diyerek tatlı sert sitem etti.

İşte o anlar;
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Bağlantılar: Ziynet Sali

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