İççamaşırı alışverişi utandırdı

Magazin - 31 Aralık 2016 00:45

Sıla ile Ziynet Sali küstü

Yılbaşında Kıbras'ta sahne alacak olan Ziynet Sali, yeni yıl öncesi, alışverişteydi. Bir iç giyim mağazasında alışveriş yapan sanatçı, görüntülendiğini görünce utangaç tavırlar sergiledi.Daha sonra mağazadan çıkan Sali, muhabirlere "Çok fenasınız. Kendimize hediye de mi alamayacağız" diyerek tatlı sert sitem etti.