İççamaşırı alışverişi utandırdı
Güzel şarkıcı Ziynet Sali, geçtiğimiz gün Akmerkez’de kendisine hediye alırken görüntülendi.
Magazin - 31 Aralık 2016 00:45
Yılbaşında Kıbras'ta sahne alacak olan Ziynet Sali, yeni yıl öncesi, alışverişteydi. Bir iç giyim mağazasında alışveriş yapan sanatçı, görüntülendiğini görünce utangaç tavırlar sergiledi.
Sıla ile Ziynet Sali küstü
Daha sonra mağazadan çıkan Sali, muhabirlere "Çok fenasınız. Kendimize hediye de mi alamayacağız" diyerek tatlı sert sitem etti.İşte o anlar;
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