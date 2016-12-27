"İçerde" dizisinde bir ayrılık daha!
Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören İçerde dizisinde sürpriz bir ayrılık daha yaşandı.
Dizi - 27 Aralık 2016 22:15
Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler'in başrollerini paylaştığı "İçerde" dizisinin önceki akşam yayınlanan bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide 'Leyla' karakterine hayat veren Şenay Gürler senaryo gereği vurularak ekipten ayrıldı.
"İçerde" dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüyle yine reyting sıralamasının zirvesinden inmedi.İşte İçerde'nin dün akşamki bölümünün en heyecanlı sahnesi;
"İçerde"nin 16. bölümünden ilk sahne yayınlandı!
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Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu, İçerde, Şenay Gürler