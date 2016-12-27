"İçerde" dizisinde bir ayrılık daha!

Dizi - 27 Aralık 2016 22:15

"İçerde"nin 16. bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler'in başrollerini paylaştığı "İçerde" dizisinin önceki akşam yayınlanan bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide 'Leyla' karakterine hayat veren Şenay Gürler senaryo gereği vurularak ekipten ayrıldı."İçerde" dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüyle yine reyting sıralamasının zirvesinden inmedi.