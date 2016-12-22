"İçerde"nin 15. bölüm tanıtımı yayınlandı!

Dizi - 22 Aralık 2016 09:32

Geçtiğimiz Pazartesi 14. bölümüyle ekrana gelen "İçerde"de ; Sarp, Celal'i buluşma noktasında beklerken avukatın onu Celal ile buluşma noktasında öldürmeye geldiği sahnede Sarp'ı takip eden Yusuf, avukatın elinde silah olduğunu fark etti. Bölümün unutulmaz sahnelerinden olan Yusuf Müdür'ün vurulduğu ve Sarp'ın "Müdürüm ölmeyeceksin, aç gözlerini" diye bağırdığı sahne izleyenleri ekran başına kilitledi.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.