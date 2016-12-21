"İçerde"nin 15. bölümünden ilk görüntüler yayınlandı!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 15. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Celal Baba'nın adamlarının Alyanak'ı sıkıştırdığı sahne izleyenlerde merak uyandırdı.

Dizi - 21 Aralık 2016 15:49
"İçerde"nin 15. bölümünden ilk görüntüler yayınlandı!
"İÇERDE"NİN 15. BÖLÜMÜNDEN KARELER:
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Pazartesi akşamı 14. bölümüyle ekrana gelen "İçerde"de ; Celal, avukatın kartını araştırması için Mert'e verdi ve Mert Leyla'nın evini buldu. Sarp önden Leyla'ya haber verse de Celal adamlarını yönlendirmişti. Avukat ile Alyanak konuşurken Alyanak aslında Celal'in sağ kolu Sarp'ın da bitmesi gerektiğini, Köstenceli'yi aslında Sarp'ın bitirdiğini söyledi. Bunun üzerine Leyla Sarp'ı da dinledi ve Celal ile birlikte Sarp'ın da öldürülmesini istedi. Ancak Alyanak, avukat ve Leyla'nın konuştuğunu görünce Leyla'nın patron olduğunu sanıp Kebapçı Celal'e Köstenceli'nin karısı Leyla'nın patron olduğunu ve Celal'i öldürmeyi planladığını söyledi. Planları istediği gibi gitmeyen Sarp, Celal'i buluşma noktasında beklerken avukatın onu Celal ile buluşma noktasında öldürmeye geldiği sahnede Sarp'ı takip eden Yusuf, avukatın elinde silah olduğunu fark etti. Bölümün unutulmaz sahnelerinden olan Yusuf Müdür'ün vurulduğu ve Sarp'ın "Müdürüm ölmeyeceksin, aç gözlerini" diye bağırdığı sahne ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile 26 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.

İşte "İçerde"nin 15. Bölümünden ilk sahne!
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