"İçerde"nin 16. bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 16. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Sarp ve Melek'in konuştuğu sahnede Melek'in Sarp'ın yaralarını sildiği Sarp'ın da "bazen aklım diyor ki bu kız tehlikeli uzaklaş ama sonra sana bakıyorum hepsi kaybolup, uçup gidiyor" dediği duygusal anlar izleyenlerde merak uyandırdı.

Dizi - 27 Aralık 2016 11:00
"İçerde"nin 16. bölümünden ilk sahne yayınlandı!
Bu akşam 15. bölümüyle ekrana gelen "İçerde"de ; Sarp Yusuf Müdür'ü hastaneye getirdi. Celal, Leyla'dan tam ismi öğrenmek üzereyken Leyla silahı çıkarınca Davut onu vurdu. Leyla'nın evine gelen Sarp, evin kameralarla izlendiğini gördü. Sarp Emniyet Müdürü'ne Yusuf Müdür'ün neden vurulduğunu anlatınca açığa alındı. Buna karşılık Sarp eğer Leyla'nın evindeki görüntülere ulaşılırsa hem onun Leyla ile görüştüğü hem de Celal'in işlediği cinayetin görüntülerini ele geçirebileceklerini söyledi.

Emniyet Müdürü Mert'e Celal'e baskın yapmasını ve elektronik her şeyi toplamasını emretti. Celal bunun haberini alınca Sarp'a bilgisayarcıyı alıp gitmesini söyledi ve Sarp bunun üzerine kaseti kaçırıp toplanacak bilgisayarlardan birinin kasasının içinde emniyete ulaştırdı. Davut ve Minik, Alyanak’ı Sarı Hüsnü’nün mahallesinden kaldırdı. Celal Alyanak'a son bir şans verip, etrafa onun düşmanı gibi kendini tanıtıp düşmanlarının onun ile ilgili ne konuştuğunu ona iletmesini istedi. Emniyet Müdürü, kaset için Mert'i görevlendirirken bu görüntüler içinde Celal'i bitirecek görüntülerin olduğunu iletti. Melek’in Füsun’la görüştüğünü öğrenen Celal çıldırdı ve ona karşı çıkan Melek'e tokat attı. Mert görüntüleri açtığı anda Coşkun onu aradı. Coşkun Mert'e, Celal'i bitirecek bir koz verirse ona ailesini vereceğini söyledi. Evden ayrılan Melek, Sarp'ın yanına gitti. Melek'i takip eden ve eve götürmeye gelen Davut ile Sarp'ın nefes kesen dövüş sahnesinin sonunda birbirlerine silah çektikleri ve Melek'in araya girdiği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

İşte "İçerde"nin 16. Bölümünden ilk sahne!
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