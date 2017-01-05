Başrollerini Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca, Burak Yamantürk, Mehmet Özgür, Levent Can, Tarık Pabuççuoğlu, Bilge Şen, Servet Pandur ve Hatice Aslan’ın paylaştığı ‘İçimdeki Fırtına’ dizisinin çekimleri İtalya’da başladı.
İtalya’nın dünyaca ünlü turistik şehri Napoli’de gerçekleşitiren çekimlerde Merve Boluğur ve Yusuf Çim yer aldı. 30 kişilik ekiple gerçekleştirilen çekimlerde Merve Boluğur ve Yusuf Çim ikilisi keyifli anlar geçirdi. Napoli'nin en büyük meydanı 'Piazza del Plebiscito' başta olmak üzere, ünlü sahil kasabaları Sorrento ve Positano'da gerçekleşen çekimler yaklaşık 4 gün sürdü.
Hesaplaşma Günü İçin Geri Sayım Başladı
Oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Tarık Papuçcuoğlu, Levent Can, Bilge Şen, Servet Pandur ve Hatice Aslan gibi usta oyuncularının yer aldığı dizi de Ezgi (Merve Boluğur) kardeşi Deniz ( Gizem Karaca) ile evlenmek üzere olan Emre’ye ( Yusuf Çim) uzun süredir aşıktır. Sadece Emre’yi kardeşinin elinden almak için yaptığı plan hiç beklenmedik olayların birbiri ardına gelmesiyle kontrolden çıkar.
Düşman Kardeşler
Düşman iki kardeşin yürüdüğü geri dönüşü olmayan yolda, karşılarına çıkacak olan olayların sürükleyici hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek…
'İçimdeki Fırtına’ İtalya'da başladı!
Yapımını Aslan Film’in, yapımcılığını Uğur ve Selman Kızılaslan’ın üstlendiği, senaryosunu İpek Kadılar'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı ‘İçimdeki Fırtına’ dizisi Star TV’de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.Dizi - 05 Ocak 2017 12:31
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