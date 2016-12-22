İdo Tatlıses'ten annesine sitem!

Magazin - 23 Aralık 2016 06:00

İdo'nun sahne aldığı mekana gelen Derya Tuna oğlunu izledi. Tuna'nın oğluna jest için sahneye 10 kez şampanya göndermesi İdo'nun sabrını taşırdı.Genç şarkıcı sahneden "Anne bu gördüğün alınteri... Bu kaçıncı şampanya? Ben kazanıyorum, sen harcıyorsun. Bırak paramız cebimizde kalsın" diyerek annesine sitem etti.Bu sözler Tuna'nın yüzünün asılmasına neden oldu.