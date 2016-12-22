İdo Tatlıses'ten annesine sitem!

İdo Tatlıses, önceki gecce Asmalımescit'teki bir mekanda sahne çıktı.

Magazin - 23 Aralık 2016 06:00
İdo Tatlıses'ten annesine sitem!
İdo'nun sahne aldığı mekana gelen Derya Tuna oğlunu izledi. Tuna'nın oğluna jest için sahneye 10 kez şampanya göndermesi İdo'nun sabrını taşırdı.


Genç şarkıcı sahneden "Anne bu gördüğün alınteri... Bu kaçıncı şampanya? Ben kazanıyorum, sen harcıyorsun. Bırak paramız cebimizde kalsın" diyerek annesine sitem etti.


Bu sözler Tuna'nın yüzünün asılmasına neden oldu.

İşte o anlar;
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