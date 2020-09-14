İki Türkiye güzeli aynı anda podyumda!

Türkiye'nin moda efsanesi Yıldırım Mayruk, 23 Eylül akşamı gerçekleştireceği "Yıldırım Mayruk Jübile Gala"yla mesleğine veda edecek. Mayruk'un bu çok özel gecesinde 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ve kızı 2018 Türkiye 2. Güzeli Tara De Vries'de aynı anda podyuma birlikte çıkacaklar.Amsterdam'da eğitimine devam eden ve aynı zamanda kendi kozmetik markasını çıkartmak için çalışan Tara De Vries, bu defile için İstanbul'a geldi. Kaymaz, De Vries ve Mayruk; önceki gün Mayruk'un atölyesinde bir araya geldiler. Özlem Kaymaz da Yıldırım Mayruk defilesi için duygularını şöyle anlattı: "Yıldırım Mayruk defilesi, benim hayatımda çıktığım ilk defileydi. Defilede onun gelinliğini giyebilmek çok önemliydi. Defilesine çıktım ve hazırladığı gelinlikle yürüdüm. Miss World'e giderken Yıldırım Bey o gelinliği bana tuvalete dönüştürdü; o gece Cindyrella gibiydim. Ve şimdi kızım ilk defilesine Yıldırım Mayruk ile çıkıyor. Anne kız podyumda birlikte olmak hayalimizdi ve bu Yıldırım Mayruk defilesine gerçekleşecek."