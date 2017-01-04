İlk bölümü birlikte izlediler

Magazin - 05 Ocak 2017 05:00

Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un başrollerinde yer aldığı "Bu Şehir Arkandan Gelecek" dizisi nihayet izleyiciyle buluştu. Uzun süredir tanıtımları dönen dizi birinci bölümüyle dün akşam ekran geldi. Büyük heyecan duyan "Bu Şehir Arkandan Gelecek" ekibi bölümü birlikte izleyerek heyecanlarını paylaştı. Dizinin senaristliğini üstlenen Ece Yörenç, bölüm sonunda oyuncular; Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu, Gürkan Uygun, Burak Tamdoğan, Ali Yörenç'la çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Diziyi takip eden sosyal medya kullanıcıları ilk bölüme yaptıkları yorumlarla tam not verdi.