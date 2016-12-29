İlker Kaleli hem 1 milyonu hem ödülü kaptı!

Magazin - 29 Aralık 2016 21:30

MediaCat, gelenek olduğu üzere her yıl Ocak kapağına taşıdığı “Yılın Reklam Yıldızı” için bu kez bir ilki gerçekleştirdi. Önceki yıllarda yalnızca kadınların yer aldığı MediaCat Ocak kapağında bu yıl, “2016’nın Reklam Yıldızı” unvanıyla, bir jean markasının reklam yüzü olan başarılı oyuncu İlker Kaleli var.Ağustos ayında bir jean markasıyla ile el sıkışarak, yılın en heyecan verici iş birliklerinden birine imza atan İlker Kaleli’nin fotoğraf çekimlerini Mehmet Turgut gerçekleştirdi. Styling’ini ünlü oyuncunun yaptığı keyifli çekime, stüdyoda yaşanan tüm anları gözler önüne seren bir de kamera arkası videosu eşlik ediyor.İlker Kaleli ve markayla yaptığı işbirliği neticesinde ortaya, oyuncunun kendi hayat hikâyesinden ilham alan bir reklam filmi çıkmıştı. Kaleli MediaCat’e verdiği söyleşide, Gülse Birsel’in senaryolaştırdığı reklam filminden, “Markanın hikâyesinde, kendini ortaya atış şekli, kendine ait bir yolun olduğunu görüp, inandığı bu yolda sonuç ne olursa olsun yürüyecek cesareti göstermiş olması bize ilham verdi. Bu noktada bir şeyler yakaladık, çünkü benzer bir şeyi ben de Londra’ya gidiş hikâyemde yaşadım. Bunu senaryolaştırmak istedik. Böyle bir şeyi, bir reklam filminde görmenin benim için de ayrı bir duygusallığı oldu. Aslında ortaya çıkan sonuç da bir kısa film ya da uzun metrajlı bir filmin fragmanı gibiydi” diyerek bahsetti.İlker Kaleli markanın yeni serisi 'Black'i tanıtacağı reklam kampanyasından 1 milyon lira almıştı. 32 yaşındaki oyuncu anlaşma gereği firma için iki reklam filmi çekmişti.Kaynak:aksam.com.tr