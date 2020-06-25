İrem Derici, Ajda Pekkan oldu!

Gülse Birsel, Boran Kuzum, Alina Boz, Hasibe Eren, Sarp Apak ve daha pek çok ünlü isim yayını izlerken yorumlarını eksik etmediler. İrem Derici hemen her gecce makyajıyla hazır bir şekilde yayında oldu. Ezgi Mola, Melikşah Altuntaş'a çat kapı güllaç getirdi, yayına zaman zaman Serdar Ortaç da bağlandı. Sarp Apak ve Alican Yücesoy'un kulakları mutlaka çınlatıldı. Daha birçok ünlü isimler yayınlara konuk oldu. Yalnız bu yayınların bir kuralı var: Ansızın yayından atılabilirsiniz! Alınmaca yok.Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş önceki gecce 'Mücbir Sebepler' de yine ünlüler geçici yaptı. Programın her gecceki daimi konuğu İrem Derici özel bir prodüksiyonla Ajda Pekkan‘ın 1996 yılında çektiği “Eğlen Güzelim” klibindeki birebir görüntüsüyle yayına katıldı.Saçından, takılarına kadar birebir Ajda Pekkan olan İrem Derici yayında Canlı olarak “Eğlen Güzelim” şarkısını seslendirdi.Önceki gecce yaptığı şov ile sosyal medya gündeminin en çok konuşulanı olan İrem Derici‘nin hayranlarının Ajda Pekkan‘ın görüntüsünü yan yana getirdikleri video binlerce yorum aldı…