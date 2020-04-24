İrem Derici gözyaşlarını tutamadı!

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ev karantinasında olan İrem Derici zaman zaman duygularını sosyal medyada üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Şarkıcı, dün akşam milyonlarca insan gibi evinin balkonuna çıktı ve saat 21.00'ı gösterdiğinde büyük bir heyecanla 'İstiklal Marşı'nı okudu. Derici, o anların sonrasında yaptığı paylaşımda gözlerinin dolmasına engel olamadı.