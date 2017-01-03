İrem Derici ilaçlarla mı zayıfladı?

Güzel şarkıcı İrem Derici'yi görenler gözlerine inanamıyor.

Magazin - 03 Ocak 2017 14:57
İrem Derici ilaçlarla mı zayıfladı?
Spor salonlarından çıkmayan oyuncu 50 kiloya kadar düştü. Oldukça zayıfladığı görünen Derici'nin nasıl zayıfladığı ise merak konusu oldu. Güzel yıldız ile ilgili "İlaç kullanarak zayıfladı" şeklinde iddialar ortaya atıldı. Derici katıldığı bir televizyon programında iddialara cevap verdi. "Artık kilo vermeyi bıraktım. Suyunu çıkarmanın anlamı yok. Hatta 1-2 kilo alacağım. 10 aydır aç geziyorum. Bir daha ilaç derseniz yemin ederim stüdyoyu basarım."

İlaçla zayıfladığı yönünde çıkan haberleri de yalanlayan Derici doktor kontrolünde tedavi olduğunu belirtti

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: İrem Derici

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • Defne Samyeli konuştu...
  • Evlilik teklifi bir şey değiştirmedi!
  • Büyük sevgi yüzleri güldürdü!
  • 2017'ye dövdürüp girdi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?
  • Sabah programlarının tadı kaçtı!
  • Kısmetse Olur'da şok eleme!
  • Asıl sürprizi o yapıyor!
  • İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sırlarını anlattı!
  • İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım!
Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?

EN POPÜLER HABERLER

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ geri mi dönüyor!
İlk bölümü birlikte izlediler