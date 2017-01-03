İrem Derici ilaçlarla mı zayıfladı?

Magazin - 03 Ocak 2017 14:57

Spor salonlarından çıkmayan oyuncu 50 kiloya kadar düştü. Oldukça zayıfladığı görünen Derici'nin nasıl zayıfladığı ise merak konusu oldu. Güzel yıldız ile ilgili "İlaç kullanarak zayıfladı" şeklinde iddialar ortaya atıldı. Derici katıldığı bir televizyon programında iddialara cevap verdi. "Artık kilo vermeyi bıraktım. Suyunu çıkarmanın anlamı yok. Hatta 1-2 kilo alacağım. 10 aydır aç geziyorum. Bir daha ilaç derseniz yemin ederim stüdyoyu basarım."İlaçla zayıfladığı yönünde çıkan haberleri de yalanlayan Derici doktor kontrolünde tedavi olduğunu belirtti