Geçtiğimiz günlerde çekilen kilolu ve selülitli fotoğrafı ile magazin gündemine bomba gibi düşen Duygu Özaslan'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığı için kilo aldığını söyleyen ünlü Youtuber, yine sosyal medyayı salladı.
İREM DERİCİ İSYAN ETTİ
Özaslan'a bir sosyal medya hesabı "Selülit show Duygu Özaslan, foka bastın" şeklinde çirkin bir yorumda bulundu. Bu yoruma isyan eden Derici, "Siz şaka mısınız? Bu ne biçim yorum be! Sizin gibiler yüzünden ben canımdan oluyordum 3 sene önce! Yazıklar olsun gerçekten!" ifadelerini kullandı.
(Kaynak: aksam.com.tr)
İrem Derici isyan etti: "Sizin gibiler yüzünden canımdan oluyordum!"
Fenomen Duygu Özaslan, aldığı kilolarla magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak yine Bodrum'da görüntülenen Özaslan'a sosyal medyada yorum yağdı. Gelen çirkin bir yoruma ise şarkıcı İrem Derici isyan etti.
18.07.2020 16:45 Magazin