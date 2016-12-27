İrem Derici 'Noel Baba' olursa..

Magazin - 27 Aralık 2016 15:57

Son aylarda kendini spora veren ve fazla kilolarından kurtulan İrem Derici, spor salonunda spor yaparken Noel Baba maskesiyle çektirdiği videoyu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.İrem Derici "Hiç böylesi indi mi bacadan" notuyla paylaştığı video ile takipçilerini güldürdü.