İrem Derici, Seren Serengil'e sert çıktı!

İrem Derici, kendisini eleştiren Seren Serengil'e çok sert yanıt verdi.

22.05.2020 15:56 Magazin

İrem Derici, Seren Serengil'e sert çıktı! İrem Derici, kendisine sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programında ‘Sen sanatçı değilsin. Basit, avam ve kalitesizsin’ diyen Seren Serengil’e sert çıktı. Derici, Instagram'ın hikaye bölümünden Serengil'in fotoğrafını paylaşarak üstüne şöyle yazdı:

”Ablacım bıktım senden. Git yaşıtlarınla oyna. Bundan sonra adımı her andığında yavru bir kedi ölecek diye düşün ve kapat ağzını. Google’da geçmişin kabak gibi duruyor."

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