İrem Derici'den Kerem Tunçeri'ye destek!

Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: "Vicdana ve iyi niyete..."

Aslı Enver’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunçeri ifşa oldu!

Aslı Enver'le aşk yaşadığı yönünde iddiaların magazin sayfalarında yer alması üzerine bir çok sosyal medya kullanıcısı Kerem Tunçeri'nin kendisine mesajlar gönderdiğini belirterek konuşmaları ifşa etmişti. Bunun üzerine Tunçeri bir açıklama yaptı ve "Adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldıralara izin vermeyeceğimi, tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım." dediYaşananların ardından İrem Derici, Kerem Tunçeri'ye bir destek mesajı paylaştı. Şarkıcı, Twitter'dan şöyle yazdı:"Kimse kimseye dm’den yürümüyor değil mi, sadece malum kişi. Rahatsız oluyorsan bakma, cevap verme, bas engeli. Ayrıca özel yazışmaların paylaşılmasının baya yaptırımı olan bir suç olduğunu çok iyi biliyorum, “ifşa” adı altında meşrulaştıramazsınız. Ver avukata hocam, hemen ver."