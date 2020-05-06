İrem Derici'yi sinirlendiren 'dövme' yorumu

Karantina günlerine dair ilginç paylaşımlarda bulunan İrem Derici, bu sürecin kendisinde yarattığı duygusal etkiyi net bir şekilde yazmaktan çekinmiyor.Derici, son olarak vücudunda bulunan dövmelerle ilgili olarak kendisine yapılan: “İrem, dövme yaptırma artık vücudunu kirletme… beni enterese etmez ama güzel durduğunu sandığın şey tamamen iğrenç duruyor” yorumuna yanıt verdi. Derici takipçisine, “Şu silsilede tek doğru cümleniz, 'Beni enterese etmez'(Kaynak: milliyet.com.tr)