Irina Shayk karnını böyle saklıyor!

Ünlü Rus model Irina Shayk hamile iddialarını yanıtlamasa da yaptığı hareketler hamile olduğunu kanıtlar gibi.

Dünya Magazin - 22 Aralık 2016 14:48
Irina Shayk karnını böyle saklıyor!
Dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper ile aşk yaşayan ünlü model Irina Shayk, önceki gün Beverly Hills'teki bir mekanda çıkarken görüntülendi.

Irina Shayk'ın rahat bir elbise tercih etmesi ve elindeki çanta ile karnını saklaması gözlerden kaçmadı.

Shayk'ın parmağındaki elmas ve zümrütten oluşan nişan yüzüğü ile büyümüş olan karnı dikkatlerden kaçmadı.


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Bağlantılar: Irina Shayk, hamile

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