Işıltılı yılbaşı kombinleri

Bu gecce ne giyeceğinize hala karar veremediyseniz, işte en şık yılbaşı kombin önerileri...

Kadın-Moda - 31 Aralık 2016 13:36
Işıltılı yılbaşı kombinleri
Yılbaşı geccesinde göz kamaştırmaya hazır olun. Geccenin yıldızı olmak için yapmanız gerekenler çok basit. Doğru parçalarla doğru kombin yapın; yeni yılı en şık siz karşılayın!

Pullar ve payetler

Yılbaşı geccesinin olmazsa olmazı pullar ve payetler! Geccenin karanlığında parlamak istiyorsanız kıyafetlerinizde mutlaka pulları ve payetleri kullanmanızı tavsiye ederiz!

Dekoltelerin ölçüsünü kaçırmayın

Göz alıcı olacağım derken ölçüyü kaçırmayın! Unutmayın dekolte ölçülü kullanıldığı zaman büyüleyici bir görüntü kazanmanıza yardımcı olur.
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