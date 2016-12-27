Işın Karaca: Kına yakılırken ağlama krizine girdim!

Magazin - 27 Aralık 2016 08:57

Işın Karaca evleniyor. Ünlü şarkıcı, yarın akşam sevgilisi Tuğrul Odabaş’la nikâh masasına oturacak. Karaca’nın kına gecesi organizasyonu, önceki gün Ataşehir’de yapıldı.Karaca’nın hazırlıklarını 2 haftada tamamladığı geceye Demet Akalın, Cansu Kurtçu, Yıldız Asyalı, Elif Karlı ve Pelin Öztekin gibi ünlü isimler de katıldı. Işın Karaca, geccede basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Yeniden dünya evine gireceğim için çok heyecanlıyım. Ömrümün sonuna kadar güveneceğim, adam gibi bir adamdır Tuğrul. Zor günlerimiz oldu ama üstesinden geldik. Biz evimizde huzurlu ve mutluyuz. Kızım ve ailem de kendisini çok seviyor” dedi. Şarkıcı, kınada üzeri parlak taşlarla süslü özel tasarım bir kaftan giydi. Davetlilere de kırmızı kaftanlar, duvaklar ve beyaz yelpazeler dağıtıldı. Işın Karaca, eline kına yakıldıktan sonra kızı Mia, annesi Şeniz Büyükkaraca ve anneannesi ile poz verdi. Gecceye ilerleyen saatlerde Tuğrul Odabaş da katıldı. Odabaş, yanında Okan Kurt ve Cenk Torun’la birlikte salona ‘baskın yaptı’.Geccenin sonunda nişanlısı ve kızıyla birlikte objektiflerin karşısına geçen Işın Karaca, “Hiç bu kadar mutlu olduğum bir gecce yaşamamıştım. Kına yakılırken annemi karşımda gördüm ve ağlama krizine girdim. 2016’nın son geliniyim” dedi.Tuğrul Odabaş ise “İki kızla evleniyorum. İki kızı sevdim. 25 sene evvel Işın’ı evde gördüm. Çok güzel kızdı. Hayat sonra bizi oralara buralara getirdi. Arkadaştık, daha güzel arkadaş olduk. Işın’ın o kadar güzel bir kalbi var ki, ben ona âşığım” diye konuştu.KAYNAK: hurriyet.com.tr