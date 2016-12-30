Işın Karaca'nın düğününde Demet Akalın krizi

Işın Karaca’nın çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş’la düğününde şahit krizi yaşandı. Hira’nın hastalığını gerekçe göstererek gecceye katılmayan Demet Akalın’ın aynı saatlerde eşi ve kızıyla Akmerkez’de görüntülenmesi kafa karıştırdı.

Dedikodu - 30 Aralık 2016 10:05
Işın Karaca'nın düğününde Demet Akalın krizi
Son dakika sürprizi! Işın Karaca, 22 yıllık arkadaşı Tuğrul Odabaş’la dünya evine girdi. Ünlü isimlerin katıldığı düğüne, şahit krizi damga vurdu.

Şarkıcının nikâh şahidi Demet Akalın, kızı Hira’nın ateşlenmesini gerekçe göstererek geceye katılmadı. Akalın’ın düğüne gelmediğini muhabirlerden öğrenen Karaca şaşkınlığını, “Aaa, Demet gelmemiş mi, haberim yok” sözleriyle ifade etti.

Tuğrul Odabaş’ın şahitliklerini Selçuk Yöntem ve Necati Ateş yaptı.

Işın Karaca’nın şahitliğini Demet Akalın’ın yerine şu sıralar ‘Deligöl’ şarkısıyla adından söz ettiren Cansu Kurtçu yaptı.

AKALIN KINA GECCESİ AÇ KALDI!
Düğünün başlamasına saatler kala Demet Akalın, hasta olduğunu söylediği kızı Hira ve eşi Okan Kurt’la Akmerkez’de görüntülendi. Kısa bir alışveriş turu yapan üçlü, yemek yiyip AVM’den ayrıldı. İkilinin arasının Karaca’nın kına gecesinde açıldığı öğrenildi.

Ünlü popçunun “Burada aç kaldım” diyerek partiden erken ayrıldığı ve düğüne de bu nedenle katılmadığı iddia edildi.

Akalın iddialarla ilgili, “Kızım ateşler içindeydi. Keyfi yerine gelsin diye AVM’ye götürdük” sözleriyle kendini savundu.

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Kaynak:haberturk.com
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