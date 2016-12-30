İstanbul'da şiddetli patlama

Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yanında şiddetli patlama meydan geldi.

Yaşam - 30 Aralık 2016 23:29
İstanbul'da şiddetli patlama
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerine bomba imha ekipleri istedi. Ölen ve yaralanan olmadığı patlamanın kaynağı araştırılıyor.

Kaynak:hurriyet.com.tr
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