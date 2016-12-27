İstanbul'da tramvay kazası!
Kabataş - Bağcılar seferi yapan tramvay, Beyazıt'ta bir vatandaşa çarptı. Vatandaş kazada hayatını kaybetti.Yaşam - 27 Aralık 2016 14:25
Beyazıt'ta tramvay kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sürüyor. Tramvay seferleri bir süre her iki yöne de yapılamadı.
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