İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu şehirler

Yurdun büyük bölümünde etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle birçok il ve ilçede okulların yarın ( 30 Aralık 2016) tarihinde eğitime ara verilecek. Ankara Valiliği yaptığı açıklamada 30 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbul için henüz bir tatil açıklaması yapılmadı. İşte, 30 Aralık Cuma günü okulların tatil olduğu iller...

Yaşam - 30 Aralık 2016 01:52

ANKARA



Ankara Valiliği yaptığı açıklamada 30 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu.



Yurdun büyük bölümünde etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle birçok il ve ilçede okulların yarın ( 30 Aralık 2016) tarihinde eğitime ara verilecek. İstanbul'da yaşayan öğrenciler için henüz bir açıklama yapılmazken, öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. İşte okulların tatil olduğu iller...



UŞAK



Uşak'ta, kar yağışı nedeniyle bugün de ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.



Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler göz önünde tutularak, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildiği bildirildi.



Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



Uşak Valisi Ahmet Okur da tatiline ilişkin kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Uşak'ta önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar dün de tatil edilmişti.



BİLECİK



Bilecik’te de ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Osmaneli İlçesi dışındaki tüm ilçeler ile il merkezinde yarın için 1 gün süreyle tatil edildi. Bilecik Valiliği, eğitime ara verilen yerlerde kamu kurum ve kuruluşlarda görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını bildirdi.



BALIKESİR



BALIKESİR kent merkezi ile 9 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.



Balıkesir Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Susurluk ilçelerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü, bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.



Valilik açıklamasında aynı tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.



SAKARYA



Gün içerisinde taşımalı sistemle eğitim verilen okulların tatil edildiğini açıklayan Sakarya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni karar aldı. Valilik, il genelinde ilk ve orta dereceli okulların tamamının yarın tatil edildiğini duyurdu.



BURSA



BURSA Valiliği kötü hava koşulları nedeniyle Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öğretim okullarda eğitime yarın ara verdi.



Yurdu etkisi altına alan kötü hava koşulları Bursa’da yaşamı olumsuz etkiliyor. Valilik, kar ve tipinin etkili olduğu dağ ilçesi olarak bilinen Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli’de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verdi. Yetkililer, kötü hava koşullarının devam etmesi halinde diğer ilçeler hakkında da karar vereceklerini söylediler.



MERSİN



Mersin Valiliği, kentte dün akşam saatlerinden bugün öğle saatlerine kadar etkili olan çok şiddetli yağmurun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu gece yarısından itibaren yeniden başlayacağını bildirerek, Mersin merkez ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde, eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2016 saat 00.01’den itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.



Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı bildirildi.



ÇANAKKALE



Çanakkale’nin 3 ilçesinde okullar Cuma günü tatil edildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale’nin 3 ilçesinde 30 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışının devam ettiği Ayvacık, Çan ve Yenice ilçelerinde, Cuma günü de eğitime ara verildi. Lapseki İlçesi’nde de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildi.



MANİSA



Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde dünden (çarşamba) beri etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan kar kalınlığına yol açtı. Bugün tatil edilen dağlık kesimdeki mahallelerden Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır, Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Karaköy, Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Güney, Dağyeniköy’de 30 Aralık cuma günü okullar yine tatil edildi.



Manisa’nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrenciler ile Encekler Mahallesi İlk ve Ortaokulu öğrencileri için 1 gün tatil edildiği belirtildi.



Bugün bütün okullarda eğitim öğretime ara verilen Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cuma günü de taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim öğretime ara verildiği açıklandı.



NEVŞEHİR



Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği öğrenildi. Okulların yarın tatil edildiği Nevşehir'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cuma ve Cumartesi günü yoğun kar yağışının etkili olmasının beklendiği öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 ve eksi 6 arasında değişmesinin tahmin edildiğini bildiren yetkililer, don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.



KOCAELİ



Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.



Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.



- KOÜ'DE TATİL



Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde ikinci öğretime, yarın da tüm birimlerde birinci ve ikinci öğretime ara verildiği kaydedildi.



Tatil nedeniyle mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sınavı takviminde belirtilen gün ve saatte sınava gireceği aktarılan açıklamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.



ÇANKIRI



Çankırı'da, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda yarın eğitim yapılmayacak.



Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engellilerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.



BURDUR



Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Altınyayla ve Çavdır ilçelerinin tamamında, Gölhisar ilçesinde ise İbecik, Elmalıyurt ile Yeşildere köylerinde taşımalı eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildi.



ESKİŞEHİR



Eskişehir'de, yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki günden itibaren kentte etkili olan kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 30 Aralık Cuma eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, kent genelinde kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.



ISPARTA



Isparta’da dün akşam başlayan kar yağışının etkili olduğu Yalvaç, Eğirdir, Gelendost ve Keçiborlu ilçelerinde, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kaymakamlık kararıyla ilk ve orta dereceli okullar, yarın tatil edildi.



KONYA



Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Karatay ve Meram ile birlikte 12 ilçede ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



Konya Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Karatay ve Meram ile Akşehir, Seydişehir, Tuzlukçu, Doğanhisar, Taşkent, Yunak, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Kadınhanı, Hadim, Sarayönü ve Derbent İlçerin’de, ilk ve orta dereceli okullar ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildiğini açıkladı. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayıldığı belirtildi.



KÜTAHYA



Kütahya’nın Hisarcık ilçesi merkez ve köylerde, kar yağışının devam etmesi üzerine ilk ve orta dereceli okullarda kar tatili 1 gün daha uzatılarak 30 Aralık Cuma günü de tatil edilmesine karar verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışının devam etmesi ve aşırı don sonucu yollarda artan buzlanma nedeniyle ilçe merkezi ve köylerinde ilk ve orta dereceli okullarda 30 Aralık Cuma günü de tatil edilmesine karar verildiğini duyurdu.



BOLU



Bolu merkez ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime 1 gün daha ara verildi.



KIRIKKALE



KIRIKKALE’de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.



Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, okulların yarın tatil edildiğini ifade etti. Vali Haktankaçmaz, "Meteoroloji’nin uyarıları göz önünde bulundurularak Kırıkkale merkez ve ilçelerde 30 Aralık’ta eğitime 1 gün ara verilmiştir. İyi tatiller." dedi.



Kaynak:hurriyet.com.tr

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