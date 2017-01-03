İstanbul'un en keyifli "Akşamüstü Çay Saati"Shangri-La Bosphorus'da!

Şehrin en ayrıcalıklı akşamüstü buluşma adresi Shangri-La Bosphorus, Istanbul, Ocak ayı boyunca Lobby Lounge’ta hazırlanan kış konseptli “Akşamüstü Çay Saati”nde ünlü pasta şefi Feray Aydoğdu’nun lezzetleriyle fark yaratıyor!

Eğlence - 03 Ocak 2017 14:13

Asya’nın mistik dünyasını Türk ve Osmanlı dokusuyla buluşturan Shangri-La Bosphorus, Istanbul, şehirde adeta özel bir ritüele dönüşen “Akşamüstü Çay Saati”inde, Ocak ayı boyunca ödüllü pasta şefi Feray Aydoğdu’nun lezzetlerini kış konseptinde sunuyor.



Daha adımınızı atar atmaz sahip olduğu atmosferi ve ihtişamıyla büyüleyen, beş çaylarının favori adresi Lobby Lounge, 7 farklı kategoride 100’den fazla Çin çayının yanı sıra ödüllü pasta şefi Feray Aydoğdu’nun iştah kabartan spesiyalleri eşliğinde, Ocak ayı boyunca misafirlerine ayrıcalıklı bir öğleden sonra keyfi sunuyor.



Shangri-La Bosphorus, Istanbul ailesinin ödüllü pasta şefi Feray Aydoğdu’nun özel olarak hazırladığı çay saati menüsünde, her damak tadına hitap eden, birbirinden leziz tatlı ve tuzlu seçenekler yer alıyor. Elmalı tart, limonlu kek, fındıklı, portakallı veya çikolata parçacıklı beze, portakallı kek, vanilyalı makaron, çilek ve vanilyalı Panna Cotta, cevizli tart, Hindistan cevizli marshmallow, ahududulu pasta ve daha birçok tatlı çayın yanında tatlıdan vazgeçemeyenler için özenle hazırlanan lezzetlerden… Peynirli ve jambonlu mini sandviç, tavuklu wrap, salatalık ve labne peynirli mini sandviç, mantarlı kiş, Çarşamba pidesi, börek çeşitleri de Feray Aydoğdu’nun Shangri-La Bosphorus, Istanbul “Akşamüstü Çay Saati” için hazırladığı tuzlu seçenekler arasında yer alıyor.



Şıklığın ve konforun bir arada olduğu Shangri-La Bosphorus, Istanbul, Lobby Lounge’ta, kış mevsimini yansıtan aksesuarlar ve dokularla hazırlanan “Akşamüstü Çay Saati”ni, şehrin yoğunluğundan uzaklaşarak, sevdikleriyle ayrıcalıklı bir akşamüstü keyfi yapmak isteyenlerin beğenisine sunuyor. 31 Ocak’a kadar, haftanın her günü 14.30 - 18.30 saatleri arasında servis edilen “Akşamüstü Çay Saati”, kişi başı 78 TL fiyatıyla sunuluyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0212 275 88 88’i arayabilirsiniz.

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