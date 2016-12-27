Bunlardan en önemlisi ise Hollywood'un örnek aşkı olarak gösterilen Angelina Jolie-Brad Pitt çiftiydi. Son dönemlerde adları sürekli ayrılık dedikodularına karışan ikili flaş bir kararla boşanmak için harekete geçti.
İşte 2016 yılında yaşanan en çarpıcı magazin olayları...
Kaynak:haberturk.com
İşte 2016 yılına damga vuran magazin olayları
Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ünlüler dünyası için 2016 yılı çok hareketli geçti. Tarkan, Kıvanç Tatlıtuğ, Gülşen ve Kenan İmirzalıoğlu gibi yıldızların evlenmeleri uzun süre konuşuldu. Dünya evine giren isimler gibi ayrılıklar da 2016'ya damga vurdu.Magazin - 27 Aralık 2016 21:55
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