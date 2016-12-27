İşte 2016 yılına damga vuran magazin olayları

Magazin - 27 Aralık 2016 21:55

Bunlardan en önemlisi ise Hollywood'un örnek aşkı olarak gösterilen Angelina Jolie-Brad Pitt çiftiydi. Son dönemlerde adları sürekli ayrılık dedikodularına karışan ikili flaş bir kararla boşanmak için harekete geçti.Kaynak:haberturk.com