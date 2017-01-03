İşte 2016'nın en popüler dizileri!

Dizi - 03 Ocak 2017 15:52

Medya Takip Merkezi (MTM), işte bu medya yansımalarını ele alarak yılın en popüler TV dizilerini ve programlarını belirledi. Buna göre diziler kategorisinde “Diriliş Ertuğrul” ilk sırada yer alırken, onu takip eden dizi “Kiralık Aşk” oldu. TV yapımları kategorisinde ise ilk sırada “Survivor” vardı…Medya Takip Merkezi, Türk televizyonlarında 2016 yılında sezon boyunca en çok izlenen dizilerin medya araştırmasını yaptı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Diriliş Ertuğrul”, yıl boyunca toplam 34 bin 471 habere konu olarak medyada en çok konuşulan diziler listesinin zirvesine oturdu. Senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan’ın paylaştıkları dizinin ilk bölümü, 2014 yılının Aralık ayında izleyici ile buluşmuştu.Star TV ekranlarında sezon boyunca adından söz ettiren “Kiralık Aşk” dizisi, toplam 24 bin 464 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı. Başrollerini Elçin Sangu ve Barış Arduç’un oynadığı dizi, aşk oyununu konu alan romantik komedi türünde izleyicisine ulaşıyor.Listenin üçüncü sırasında yer alan aksiyon dizisi “Kurtlar Vadisi Pusu”, geçtiğimiz 16 Haziran tarihinde 300. bölümüyle sezon finaline gitmişti. Yeni sezonda ne zaman ve hangi kanalda başlayacağı, dizinin takipçileri tarafından merak konusu olurken, Kurtlar Vadisi Pusu toplam 17 bin 417 haberde yer aldı.ATV ekranlarının sevilen dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, listenin dördüncü sırasında yer alırken 16 bin 481 habere konu oldu. Senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, ve Tarık Ünlüoğlu'nun paylaştıkları aksiyon dizisi her hafta sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.Listenin beşinci sırasında yer alan “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, yeni sezonda Fox TV’de izleyicisiyle buluştu. Senaryosunu Yılmaz Şahin ve Nüket Bıçakçı’nın yazdığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Metin Akdülger ve Farah Zeynep Abddullah yer alıyor. Dizide, küçük yaşta tahta çıkan ve uzun süre hüküm süren Sultan 4. Murad’ın döneminde yaşananlar konu ediliyor. “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, yazılı basında 2 bin 828, görsel basında 281, elektronik basında 12 bin 865 haberle yer alarak toplamda 15 bin 974 habere konu oldu.