İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım!

Yaşam - 04 Ocak 2017 02:24

Barbaros Şansal KKTC'den sınırdışı edildi, Türkiye'de gözaltına alındı

"Vatan haini" diyerek linç etmeye kalktılar

Barbaros Şansal'ı bu kadar önemsemeli miyiz?

Barbaros Şansal tutuklandı!

Yılbaşı geccesi Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ve paylaştığı video nedeniyle hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten açılan soruşturma kapsamında sınır dışı edildiği KKTC’den İstanbul’a gelişinde önceki gece linç girişimine maruz kalan modacı Barboros Şansal, dün polise ifade verdi.Şansal’a, Reina’ya yönelik saldırı üzerine yazdığı, “Mal sahibi Musevi (Alarko), davacı Sünni (Doğuş Holding), işletmeci Alevi... Noel Baba ha HS...” paylaşımıyla ne kastettiği soruldu.Şansal, şöyle yanıtladı:“Kastolunan herhangi bir din ve mezhep çatışması olmadığı. Noel Baba’nın da bunu yapmayacağı hicvini kullanarak, HS şeklinde argo bir rumuz koydum. Hiciv üslubumla bunun bir din ve mezhep çatışması olmadığını ifade etmek için yazdım.”Yeni yıla girildikten sonra saat 01.00 sularında “B... boğul” cümlesinin geçtiği bir video çekip yayınladığını da kaydeden Şansal, “İki yıl kadar önce bir internet sitesinde yaptığım röportajın anısına sosyal paylaşım sitesinde zaman zaman bu espriyi de kullanarak video çekimleri yayınlamaktayım” diye ifade verdi. Yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta katıldığı bir partideyken video çekip yayınladığını belirten Şansal, şöyle konuştu:“Videonun çarpıtıldığını cep telefonlarımın sürekli çalmaya başlamasıyla anladım ve cep telefonlarımı kapattım.”Şansal, Nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde, “Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi. Mahkeme, Şansal’ın atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, atılı suçun yasada öngörülen üst sınırı, sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infial nazara alınarak adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından Şansal’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.Şansal, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.Kaynak:hurriyet.com.trHaber: İsmail Saymaz