İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım

Modacı Barbaros Şansal, saldırıya uğramasına kadar varan tweet’i için “Hiciv üslubumla, din ve mezhep çatışması olmadığını ifade ettim” dedi. Ancak, Şansal, ‘ Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”ten tutuklandı.

Yaşam - 04 Ocak 2017 02:24
İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım
Yılbaşı geccesi Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ve paylaştığı video nedeniyle hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten açılan soruşturma kapsamında sınır dışı edildiği KKTC’den İstanbul’a gelişinde önceki gece linç girişimine maruz kalan modacı Barboros Şansal, dün polise ifade verdi.

Şansal’a, Reina’ya yönelik saldırı üzerine yazdığı, “Mal sahibi Musevi (Alarko), davacı Sünni (Doğuş Holding), işletmeci Alevi... Noel Baba ha HS...” paylaşımıyla ne kastettiği soruldu.

Şansal, şöyle yanıtladı:

“Kastolunan herhangi bir din ve mezhep çatışması olmadığı. Noel Baba’nın da bunu yapmayacağı hicvini kullanarak, HS şeklinde argo bir rumuz koydum. Hiciv üslubumla bunun bir din ve mezhep çatışması olmadığını ifade etmek için yazdım.”

‘VİDEO ÇARPITILDI’

Yeni yıla girildikten sonra saat 01.00 sularında “B... boğul” cümlesinin geçtiği bir video çekip yayınladığını da kaydeden Şansal, “İki yıl kadar önce bir internet sitesinde yaptığım röportajın anısına sosyal paylaşım sitesinde zaman zaman bu espriyi de kullanarak video çekimleri yayınlamaktayım” diye ifade verdi. Yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta katıldığı bir partideyken video çekip yayınladığını belirten Şansal, şöyle konuştu:

“Videonun çarpıtıldığını cep telefonlarımın sürekli çalmaya başlamasıyla anladım ve cep telefonlarımı kapattım.”

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Şansal, Nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde, “Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi. Mahkeme, Şansal’ın atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, atılı suçun yasada öngörülen üst sınırı, sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infial nazara alınarak adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından Şansal’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şansal, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Barbaros Şansal KKTC'den sınırdışı edildi, Türkiye'de gözaltına alındı

Barbaros Şansal KKTC'den sınırdışı edildi, Türkiye'de gözaltına alındı



"Vatan haini" diyerek linç etmeye kalktılar



Barbaros Şansal'ı bu kadar önemsemeli miyiz?

Barbaros Şansal'ı bu kadar önemsemeli miyiz?



Barbaros Şansal tutuklandı!

Barbaros Şansal tutuklandı!



Kaynak:hurriyet.com.tr
Haber: İsmail Saymaz
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

YAŞAM HABERLERİ

  • Samsung S8 işte böyle olacak!
  • Teröristin kimliği belli oldu
  • Kışın bebekler nasıl giydirilmeli?
  • Yolun yarısı 40'a geldi!
  • Teröre tepki için Reına yürüyüşü!
  • Teröristin eşi konuştu!
  • 2016 yılı enflasyon rakamları
  • Teröristin videosu ortaya çıktı!
  • Şansal'a uçak inişi linç girişimi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?
  • Sabah programlarının tadı kaçtı!
  • Kısmetse Olur'da şok eleme!
  • Asıl sürprizi o yapıyor!
  • İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sırlarını anlattı!
  • İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım!
Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?

EN POPÜLER HABERLER

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ geri mi dönüyor!
İlk bölümü birlikte izlediler