İşte 'Hayat Bilgisi'nin 'Beton Ayşe'sinin son hali!
"Hayat Bilgisi" dizisi ile hayatımıza girdi, canlandırdığı 'Beton Ayşe' karakteri televizyon izleyicisinin hafızalarında yer edindi. Dizi bittikten sonra farklı projelerle izleyici karşısına çıktı.
Magazin - 20 Aralık 2016 23:00
Ancak onlar 'Hayat Bilgisi' kadar uzun soluklu olmadı.
Hayatının aşkı ile tanıştı, evlendi...
Şimdilerde ise tüm gücünü yardıma muhtaç hayvanlar için harcıyor.İşte Hayfa Safi Tulun'un son hali...
.
Kaynak:acunn.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.