İşte 'Hayat Bilgisi'nin 'Beton Ayşe'sinin son hali!

Magazin - 20 Aralık 2016 23:00

Ancak onlar 'Hayat Bilgisi' kadar uzun soluklu olmadı.Hayatının aşkı ile tanıştı, evlendi...Şimdilerde ise tüm gücünü yardıma muhtaç hayvanlar için harcıyor.Kaynak:acunn.com