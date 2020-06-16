İşte 'O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın yerine geçen isim!

Acun Ilıcalı katıldığı bir Instagram canlı yayınında 'O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri değişikliği yapılacağını açıklamıştı. Ardından da Seda Sayan programdan ayrıldığını duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisinde kimlerin olacağı merak konusu olmuştu.O Ses Türkiye’de Seda Sayan’dan boşalan koltuğa yeniden Ebru Gündeş’in oturacağı öğrenildi. Daha önce de 'O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Ebru Gündeş yeniden programa dönüyor.