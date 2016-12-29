İşte "Ölene Kadar"ın 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi

Dizi - 29 Aralık 2016 20:25

Önemli isimleri bir araya getiren "Ölene Kadar" dizisinin ne zaman başlayacağı sorusu sonunda yanıt buldu. Fahriye Evcen, Engin Akyürek ve Sarp Levendoğlu'lu kadrosu ve dikkat çeken senaryosuyla büyük merak uyandıran dizi, ilk bölümüyle 12 Ocak Perşembe günü ekranlarda olacak. Dizinin ilk fragmanı da sonunda yayınlandı.Aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikayelerini izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan "Ölene Kadar" dizisi Engin Akyürek ve Fahriye Evcen'i bir araya getiriyor.Engin Akyürek; hayatının en güzel yıllarını, hayallerini, geleceğini ve sevdiği kadını işlemediği bir suç yüzünden kaybederek müebbet mahkumu olan Dağhan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanırken; Fahriye Evcen ise; yıllarca artan suçluluk duygusundan kurtulmak isteyen, bu yüzden de Dağhan'ın müebbetine son veren avukat Selvi olarak seyirciyle buluşacak.İnsanların kötülükleriyle topal kalmış adalet sistemi masum bir adamdan gerçek bir suçlu yaratırken kaybedilen yılların ve bu haksız esaretin bir bedeli olacaktır. Dağhan'ı müebbetten kurtaran, Selvi'nin ise vicdan yükünü hafifleten bu ilk buluşmadan sonra ise kimsenin hayatı eskisi gibi olamayacaktır.