İşte "Ölene Kadar"ın 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi

Fahriye Evcen, Engin Akyürek ve Sarp Levendoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Ölene Kadar" dizisinin başlangıç tarihi belli oldu.

Dizi - 29 Aralık 2016 20:25
İşte "Ölene Kadar"ın 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi
Önemli isimleri bir araya getiren "Ölene Kadar" dizisinin ne zaman başlayacağı sorusu sonunda yanıt buldu. Fahriye Evcen, Engin Akyürek ve Sarp Levendoğlu'lu kadrosu ve dikkat çeken senaryosuyla büyük merak uyandıran dizi, ilk bölümüyle 12 Ocak Perşembe günü ekranlarda olacak. Dizinin ilk fragmanı da sonunda yayınlandı.

"Ölene Kadar" 1. bölüm fragmanı;


"Ölene Kadar"ın konusu;

Aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikayelerini izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan "Ölene Kadar" dizisi Engin Akyürek ve Fahriye Evcen'i bir araya getiriyor.

Engin Akyürek; hayatının en güzel yıllarını, hayallerini, geleceğini ve sevdiği kadını işlemediği bir suç yüzünden kaybederek müebbet mahkumu olan Dağhan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanırken; Fahriye Evcen ise; yıllarca artan suçluluk duygusundan kurtulmak isteyen, bu yüzden de Dağhan'ın müebbetine son veren avukat Selvi olarak seyirciyle buluşacak.

İnsanların kötülükleriyle topal kalmış adalet sistemi masum bir adamdan gerçek bir suçlu yaratırken kaybedilen yılların ve bu haksız esaretin bir bedeli olacaktır. Dağhan'ı müebbetten kurtaran, Selvi'nin ise vicdan yükünü hafifleten bu ilk buluşmadan sonra ise kimsenin hayatı eskisi gibi olamayacaktır.

İşte "Ölene Kadar"ın tanıtımları;

1. tanıtım;


2. tanıtım;


3. tanıtım;
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Beyaz Show'da evlenme teklifi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Şok baskının ardından ne oldu?
  • "Kısmetse Olur"da kıyamet koptu!
  • 'Ölene Kadar' için geri sayım
  • 'Adı Efsane'den ilk görüntüler...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bir büyük aşk daha bitti!
  • "Vatanım Sensin"de sürpriz ayrılık!
  • Vatandaş affetmedi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 9. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • İşte "Ölene Kadar"ın 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi
  • Survivor 2017'ye 3 isim daha!
  • Çağatay Ulusoy yine olay oldu!
  • Şeyma'dan Acun'u kızdıracak paylaşım!
  • "Vatanım Sensin"de sürpriz ayrılık!
  • Hande Erçel ve Ekin Mert Daymaz geccelerde
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Cesur ve Güzel 9. bölüm fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'tan barış pozu!
  • Teoman'dan şoke eden küfürler
  • Deniz Seki'yi ziyaret ettiler!
  • Kim Kardashian'ın popo makyajı
  • Mustafa Topaloğlu eşi Derya Topaloğlu'na şiddet mi uyguladı?
  • Beyaz Show'da evlenme teklifi!
  • İşte Survivor 2017 Ünlüler Takımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'tan barış pozu!