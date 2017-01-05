İşte Reina saldırısını yapan teröristin uyruğu

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, katıldığı canlı yayında Reina saldırısını yapan terörist ile ilgi açıklamalarda bulundu.

Yaşam - 05 Ocak 2017 12:42
İşte Reina saldırısını yapan teröristin uyruğu
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yılbaşı geccesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını yapan teröristin uyruğunun belli olduğunu açıkladı. Kaynak, hain saldırıyı yapan teröristin Uygur olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
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