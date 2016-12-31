İşte Survivor 2017 Ünlüler Takımı!

Survivor 2017 yarışmasının Ünlüler Takımı'nda yer alacak isimler belli oldu.

Magazin - 31 Aralık 2016 10:59
İşte Survivor 2017 Ünlüler Takımı!
Survivor yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2017'de yarışacak ünlüler takımını açıkladı.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı o isimler;

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